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ŞİÖ Bişkek Zirvesi Başladı: Liderler Bir Arada

ŞİÖ Bişkek Zirvesi Başladı: Liderler Bir Arada
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Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi başladı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi başladı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Irıs Ordo Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi başladı. Ev sahibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ŞİÖ üyesi ülkelerin liderleri İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi tek tek karşıladı. Liderler daha sonra aile fotoğrafı çektirdi, zirvenin düzenleneceği salona geçti.

"ŞİÖ ülkeleri, dünya nüfusunun yüzde 40'tan fazlasını oluşturuyor"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov yaptığı açılış konuşmasında, ŞİÖ'nün dünyanın önde gelen uluslararası örgütlerinden biri olduğunu belirterek, "ŞİÖ üyesi ülkeler dünya nüfusunun yüzde 40'tan fazlasını ve küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 4'te birini oluşturuyor. Kırgızistan'ın ŞİÖ dönem başkanlığının felsefesi 'Birlik ve beraberlik bereketin temelidir' atasözü olmuştur. Şanghay ruhunun özü, bu sözlerde özetlenmiştir" dedi. Caparov, Kırgızistan'ın dönem başkanlığı süresince yaklaşık 200 etkinlik gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Bu dönem içerisinde tarafımızca yaklaşık 200 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Güvenlik alanında etkileşimi güçlendirdik, karşılıklı ulaştırma bağlantılarını pekiştirdik, kültürel ve insani bağları derinleştirdik. Dijitalleşme ve yapay zeka konularını örgütün pratik öncelikleri düzeyine çıkardık" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Caparov zirvenin gündemine ilişkin, "Zirvede üye ülkelerin karşı karşıya olduğu güncel meselelerin ayrıntılı şekilde ele alınmasını, gelecekteki iş birliğinin temel yönlerinin belirlenmesini ve ŞİÖ'nün faaliyetlerinin daha da geliştirilmesine yönelik önemli kararların alınmasını bekliyoruz. ŞİÖ'nün 25. yıl dönümünde ortak hedefimiz, çeyrek asrın sonuçlarını değerlendirmekle kalmayıp örgütün bir sonraki sayfasını, kalıcı barış, birlikte kalkınma ve ortak refah sayfasını açmaktır. Halklarımızın çıkarlarına uygun ve uyumlu kararlar alacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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