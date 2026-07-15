Kırgızistan'da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Kırgızistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenledi.

Dünyanın dört bir yanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü vesilesiyle programlar düzenlenmeye devam ediyor. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörlük Konferans Salonu'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen programda şehitler anıldı.

Programa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kırgızistan Temsilcisi Osman Tahir, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve KTMÜ Rektör Vekili Almaz İbrayev'in yanı sıra diplomatlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Şehitler için yapılan 1 dakikalık saygı duruşuyla başlayan programda, Türkiye ve Kırgızistan milli marşlarının okundu, ardından 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi. 15 Temmuz darbe girişimini anlatan belgeselin gösterildiği etkinlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanı Burhanettin Duran'ın 15 Temmuz'a ilişkin görüntülü mesajı da katılımcılara izletildi.

"Aklınızı ve iradenizi kimseye teslim etmeyin"

Programda konuşan Büyükelçi Ökem, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızdırdığı mensupları aracılığıyla demokratik yollarla seçilmiş hükümeti, Cumhurbaşkanı, anayasal düzeni ve milletin iradesini hedef alan bir darbe girişiminde bulunduğunu hatırlattı.

FETÖ'nün eğitimi araç olarak kullandığını söyleyen Ökem, "Bu gerçek bizlere çok önemli bir hususu göstermektedir. Eğitim doğruyu yanlıştan ayırabilen, aklını ve vicdanını özgürce kullanabilen, ülkesine ve insanlığa karşı sorumluluk hisseden bireyleri yetiştirmektir. KTMÜ ortak tarihimizin, ortak kültürümüzün, ortak dil dünyamızın ve ortak geleceğimizin yaşayan bir sembolüdür. Üniversitemizin uluslararası sıralamalarda elde ettiği başarılar hepimiz için gurur kaynağıdır. Bu başarıda emeği bulunan rektörlüğümüzü, akademisyenlerimizi, öğrenci personelimizi gönülden tebrik ediyorum. Bir hususu daha hatırlatmak isterim. Aklınızı ve iradenizi kimseye teslim etmeyin. Hangi isim, hangi yapı hangi çevre olursa olsun sizi sorgulamaktan, düşünmekten kendi vicdanınızla karar vermekten uzaklaştıran her anlayışa karşı dikkatli olun" dedi.

Türkiye'nin 15 Temmuz sonrasında FETÖ ile mücadelesini hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürdüğünü söyleyen Ökem, "Bu mücadelenin yalnızca Türkiye'nin güvenliği açısından değil örgütün faaliyet gösterdiği tüm ülkelerin kamu düzeni ve kurumsal güvenliği açısından da önem taşımaktadır. Gençlerimizin FETÖ ve benzeri yapılardan korunması, eğitimin şeffaf, bilimsel ve ahlaki temeller üzerinde yükselmesi hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

"Düşmana karşı dimdik ayakta durmalıyız"

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ise konuşmasında, "Su uyur, düşman uyumaz" atasözünü hatırlatarak, "Daha bir, iki gün önce bine yakın terör örgüt üyesine operasyon düzenlendi. Bu gösteriyor ki düşman uyumuyor. O halde biz de uyurken bir gözümüz açık olmalı düşmanın tuzaklarını yapmış olduğu her türlü ittifakları çözmek ve bunlara karşı dimdik ayakta durmalıyız. Demokrasiye kast edenlere millet gerekli cevabı vermiştir. Bu millet kahraman bir millettir, dualı bir millettir. Bu millet sadece kendinin değil kendinden ümidi var olan bütün coğrafyaların ümididir, geleceğidir, inşallah ileride de öyle olacaktır. Bu bir zaferdir, bu zaferi bize sağlayan bütün kahraman şehirlere, gazilere şükranlarımızı arz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Program, akademisyenlerin 15 Temmuz darbe girişimini farklı yönleriyle ele aldığı konferansın ardından sona erdi. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı