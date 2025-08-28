Kim Jong-Un, Zafer Günü Kutlamaları İçin Çin'e Gidiyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine 3 Eylül'de Pekin'de yapılacak Zafer Günü kutlamalarına katılacağını açıkladı.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, lider Kim Jong-Un'un, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine 3 Eylül'de Pekin'de yapılacak Zafer Günü kutlamalarına katılacağı bildirildi.

Kuzey Kore ile Çin arasında yeni bir hareketlilik yaşandı. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un, Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Açıklamada, Kim'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine 3 Eylül'de Pekin'de yapılacak Zafer Günü kutlamalarına katılacağı kaydedildi. Kim Jong-Un'un ne zaman Kuzey Kore'den ayrılacağına dair detaylı bilgi paylaşılmadı.

Çin'in, 2'nci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı zafer kazanması ve Japonya'nın 2 Eylül 1945 yılında teslim belgelerini imzalamasının ardından, 3 Eylül'ü Zafer Günü olarak kutladığı biliniyor. Bu yıl yapılacak kutlamaların Çin'in son teknoloji silahlarının sergileneceği bir askeri geçit törenine ve Xi'nin konuşmasına sahne olması bekleniyor. - PYONGYANG

