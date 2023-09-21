Kilis'te PKK Terör Örgütü Mensubu Yakalandı

Kilis'te, Suriye sınırında kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan bir PKK terör örgütü mensubu yakalandı. Gözaltına alınan kişi, Suriye uyruklu M.B.S. ve terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu olduğu belirlendi.

KİLİS'te, Suriye sınırında kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK terör örgütü mensubu bir kişi yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında sınır hattından kaçak olarak Türkiye tarafına geçen bir kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan kişinin yapılan incelemesinde Suriye uyruklu M.B.S. ve terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu olduğu belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan M.B.S. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.