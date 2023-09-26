Kilis'te PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Zeytindalı Harekatı öncesi Afrin bölgesinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı.
Kilis'te silahlı terör örgütü PKK/PYD/ Ypg'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/PYD/ Ypg silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon başlattı. Yapılan çalışmalarda, Zeytindalı Harekatı öncesi Suriye'nin Afrin bölgesinde YPG Silahlı Terör Örgütünün içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu R.M. isimli şahıs, Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıs, Kilis İl Jandarma Komutanlığına getirilmiş olup, adli işlemlerin tamamlanmasını ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek. - KİLİS