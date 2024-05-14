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Kılıçdaroğlu yeniden aday mı olacak? Yardımcılığını yürütülen Kuşoğlu 2 ihtimal sıraladı

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Kurultayda koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büro açarak siyaset sahnesinde kalmaya devam etmesi yeni iddiaları da beraberinde getirdi. Yeniden aday olabileceği konuşulan Kılıçdaroğlu'nun yardımcılığı görevini yürüten Bülent Kuşoğlu, "Kemal Bey ancak mevcut yönetim başarılı olmazsa ve kendisine ihtiyaç olursa aday olur" ifadelerini kullandı.

CHP kurultayında koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu, Ankara'da büro açarak siyasi faaliyetlerine devam ediyor.

YARDIMCISINDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Kılıçdaroğlu'nun yeni dönemdeki siyasi hamleleriyle ilgili açıklamalarda bulunan o dönemki yardımcısı Bülent Kuşoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu yeniden aday mı olacak? Yardımcılığını yürütülen Kuşoğlu 2 ihtimali sıraladıEski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu.

YENİDEN ADAY MI OLUYOR?

Eski CHP liderinin yeniden aday olacağı iddialarına yanıt veren Kuşoğlu, "Kemal Bey ancak mevcut yönetim başarılı olmazsa ve kendisine ihtiyaç olursa aday olur" ifadelerini kullandı.

"EKREM İMAMOĞLU'NA KIRGIN"

Kılıçdaroğlu'nun Kurultay sırasında yaşanan gelişmeler nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kırgın olduğunu belirten Kuşoğlu, Hürriyet'ten Hande Fırat'a yaptığı açıklamada "Mansur Yavaş'a kırgın değil. Mansur Bey kendisini seçimden sonra ziyaret etti" diye konuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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