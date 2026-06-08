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CHP Aydın Milletvekili Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını söyledi

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CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını belirterek, kürsüye çağırılmayacağı iddialarını yalanladı.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını belirtti.

Yıldız, gazetecilerin soruları üzerine, Kılıçdaroğlu'nun partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşup konuşmayacağına ilişkin "Tabii konuşacak." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun "kürsüye çağırılmayacağı" iddiasına yönelik Yıldız, "Öyle bir şey olmaz, merak etmeyin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman
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