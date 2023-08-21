Kılıçdaroğlu: Veteriner hekimlerin sorunları çözülmeli

CHP lideri Kılıçdaroğlu, şiddete karşı 1 günlük iş bırakma eylemi yapan veterinerlerin sorunlarını gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu, "Veteriner hekimlerimiz, sağlık alanında çalışıyor olmalarına rağmen, özlük haklarından sağlıkta şiddet yasasına kadar birçok haktan yoksun bırakılmaktadır. Meydanlara inen veteriner hekimlerimizin daima yanlarında olduğumuzu, yaşadıkları sorunların çözümü için takipçisi olacağımızı belirtiyor, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Veteriner hekime şiddette hayır." dedi.

Veteriner hekimler, bugün, Türkiye'nin dört bir yanında, şiddete karşı bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.Veteriner hekimlerin eylemlerine destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Hayvan sağlığının korunması, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği için önemli rol üstlenen veteriner hekimlerimiz, sağlık alanında çalışıyor olmalarına rağmen, özlük haklarından sağlıkta şiddet yasasına kadar birçok haktan yoksun bırakılmaktadır.

Saray iktidarının birçok alanda olduğu gibi, tarım ve hayvancılık politikalarındaki eksiklikleri ve ihmalleri, veteriner hekimlerimizin maruz kaldığı sorunlar; ülkemizde tarım ve hayvancılığın geleceği için daha da ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Hayvan sağlığının korunması, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği için vazgeçilmez olan veteriner hekimlerimizin sorunlarını çözmek için derhal etkili adımlar atılmalıdır. Seslerini duyurmak için bugün meydanlara inen veteriner hekimlerimizin daima yanlarında olduğumuzu, yaşadıkları sorunların çözümü için takipçisi olacağımızı belirtiyor, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Veteriner hekime şiddette hayır. Sağlıkta şiddete hayır."