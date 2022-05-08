CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ile Ankara'da bir araya geldi - Haberler

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ile Ankara'da bir araya geldi

ANKA - Tamer Arda Erşin - Politika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Başkent Ankara Kalkınma Projesini yerinde inceledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu Başkent'te Mansur Yavaş ile buluştu. Yavaş, görüşmeye ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"HİÇBİR ÜRETİCİMİZİ YALNIZ BIRAKMIYORUZ"

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile birlikte olan fotoğraflarıyla birlikte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da tarıma hayat vermek için başlattığımız Başkent Ankara Kalkınma Projemizi (BAKAP) yerinde inceledik. Kalkınmanın ilk adımı yerli üreticilerimize destek olmak. Ankara'da hiçbir üreticimizi yalnız bırakmıyoruz, bırakmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ile Ankara'da bir araya geldi

İnceleme gezisine Selvi Kılıçdaroğlu ile Nursen Yavaş da katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ile Ankara'da bir araya geldi

ANKA / Tamer Arda Erşin - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Mansur Yavaş, Ankara, Politika, Haberler

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