Kılıçdaroğlu ve Eşi Akşenerleri Ziyaret Etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eşini evlerinde ziyaret ettiler.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eşini evlerinde ziyaret ettiler. Kılıçdaroğlu, "Akşener ailesinin misafiri olduk. Misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Bu buluşmaları sık sık tekrar etmeye karar verdik bu gece. Ortalığı karıştırmaya çalışanlara itibar etmeyin. Biz birlikte ülkemize baharı getireceğiz" dedi.

Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bu akşam bir mesaj yayınladı ve Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i bugün evinde ziyaret ettiklerini duyurdu. Selvi Kılıçdaroğlu; Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Tuncer Akşener'in bulunduğu fotoğrafı şu notla birlikte yayınladı:

"Kıymetli Akşener ailesine misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Bugün tanık olduklarımıza rağmen güzel bir geceydi. Bu ülkenin huzura, sevgiye ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Bahar geliyor."

Kemal Kılıçdaroğlu da eşinin paylaştığı bu tweeti alıntıladı ve şu mesajı yayınladı:

"Akşener ailesinin misafiri olduk. Misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Bu buluşmaları sık sık tekrar etmeye karar verdik bu gece. Ortalığı karıştırmaya çalışanlara itibar etmeyin. Biz birlikte ülkemize baharı getireceğiz."