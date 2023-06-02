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Milletvekilliği koltuğunu da kaybeden Kılıçdaroğlu, Meclis açılışını locadan takip ediyor

Politika Haberleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci yasama dönemi bugün başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yönettiği ilk oturuma katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı seçimi kaybeden CHP lideri Kılıçdaroğlu da vardı. Milletvekili olmayan Kılıçdaroğlu'nun oturumu, parti sıraları yerine locadan takip etmesi dikkat çekti.

TBMM'nin 28'inci Yasama Dönemi düzenlenen törenlerle başladı. En yaşlı üye sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli Meclis'teki oturumu yönetirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da törenlere katıldı. İlk yemini açılış konuşmasını yapan Bahçeli etti. Devamında 600 vekil tek tek kürsüye çıkıp yemin etmeye başladı.

LOCADAN TAKİP EDİYOR

Töreni Meclis'ten takip edenler arasında cumhurbaşkanlığı yarışını Erdoğan'a karşı kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bulunuyor. Cumhurbaşkanlığına aday olduğu için vekil adayı olmayan Kılıçdaroğlu'nun, parti sıraları yerine töreni locadan takip etmesi dikkat çekti.

Milletvekilliği koltuğunu da kaybeden Kılıçdaroğlu, Meclis açılışını locadan takip ediyor

BABACAN DA ORADA

Öte yandan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Meclis'te töreni izliyor.

Milletvekilliği koltuğunu da kaybeden Kılıçdaroğlu, Meclis açılışını locadan takip ediyor

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

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Yorumlar (11)

Vatan Daş:

Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan oldu... :))

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Kurtulmak istemeyeni Kurtamazsın:

Bazı kişiler istediklerne kedinn ciğere baktğı gibi bakmasn elde etsn diye çıktğı o yolda verdği mücadelenin aslnda çok gerksiz olduğnu gördük

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sanane banane:

Yazik beeeee, içim parçalandı, bu kadarda yüklenmeyin, dua ediniz Kemal cumhurbaşkanı adayı oldu, yoksa zor olabilirdi... Allah razi olsun, iyiki direndi ben olacağım diye:-)

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