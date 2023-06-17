Kılıçdaroğlu, Süleyman Demirel'i anma mesajı yayınladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının yıl dönümü dolayısıyla; "Farklı siyasi görüşlerin varlığının demokrasinin olmazsa olmaz kuralı olduğunu bilen, kurumlara, kurallara ve liyakate önem veren, gönüllerde taht kurmuş değerli siyaset ve devlet insanı 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i vefatının 8'inci yılında saygı ve rahmetle anıyorum" mesajını yayınladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu; 17 Haziran 2015 tarihinde, 90 yaşında yaşamını yitiren 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajla andı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Farklı siyasi görüşlerin varlığının demokrasinin olmazsa olmaz kuralı olduğunu bilen, kurumlara, kurallara ve liyakate önem veren, gönüllerde taht kurmuş değerli siyaset ve devlet insanı 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i vefatının 8'inci yılında saygı ve rahmetle anıyorum."