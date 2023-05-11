Kılıçdaroğlu, Sevgi Kılıç'ın video mesajını paylaştı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Birinci Bölge Milletvekili Adayı Sevgi Kılıç'ın yayınladığı ve Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi halinde bir yıl içinde kadınlar ve gençler için nelerin değişeceğini anlattığı videoyu sosyal medya hesabından alıntıladı ve "O bizim atom karıncamız. Onun gibi gençlerin enerjisiyle, azmiyle kazanacağız. #HaydiTürkiye" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Birinci Bölge Milletvekili Adayı Sevgi Kılıç'ın yayınladığı ve Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi halinde bir yıl içinde kadınlar ve gençler için nelerin değişeceğini anlattığı videoyu sosyal medya hesabından alıntıladı ve "O bizim atom karıncamız. Onun gibi gençlerin enerjisiyle, azmiyle kazanacağız. #HaydiTürkiye" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Birinci Bölge Milletvekili Adayı Sevgi Kılıç'ın yayınladığı ve Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi halinde bir yıl içinde kadınlar ve gençler için nelerin değişeceğini anlattığı videoyu sosyal medya hesabından alıntıladı. Kılıçdaroğlu, "O bizim atom karıncamız. Onun gibi gençlerin enerjisiyle, azmiyle kazanacağız. #HaydiTürkiye" dedi.

İstanbul Birinci Bölge Milletvekili Adayı Sevgi Kılıç'ın videodaki açıklaması şöyle:

"Merhabalar sevgili dostlar. Seçime üç gün kala bilmeniz gereken bazı şeyler var. Hava karardığında arkana bakmadan yürüyemiyorsun. Taksiye bindiğinde aile grubuna konum atıyorsun. Çalışmak istiyorsun, maaşının yarısı kreşe gidecek diye kara kara düşünüyorsun. Kiranı ödeyemiyorsun. İş başvurusu yapacaksın, torpilim yok nasıl olacak diye kara kara düşünüyorsun.

Arkadaşlarınla dışarıya çıkmak, sinemaya, tiyatroya gitmek lüks oldu. Bu yaşta ailenden para istemek gücüne gidiyor. Özgürlüğümüzü kaybettik. Bir tweetle dahi hukuksuzca gözaltına alınabiliyorsun. Üniversiteye gidiyorsun, barınacak yer bulamıyorsun.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI OLDUĞUNDA BİR YIL İÇİNDE SENİN İÇİN NELER DEĞİŞECEK?"

Peki ya Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olduğunda bir yıl içinde senin için neler değişecek? Kadına yönelik şiddetle mücadele seferberliği başlayacak. Aydınlatılmamış tek bir sokak dahi kalmayacak. Kadın hijyen ürünleri üzerindeki vergi yükü azaltılacak. Aile destekleri sigortasıyla ihtiyacı olan ailelerdeki kadına gelir desteği sağlanacak. İşe alımlarda torpil, mülakat kalkacak. Hayata atılma fonuyla genç girişimcilere destek sağlanacak. Gençler, gençliklerini yaşasınlar diye 1500 TL tutarında genç kart desteği sağlanacak.

"BİZ KADINLAR, BİZ GENÇLER LÜKS DEĞİL NORMAL BİR HAYAT İSTİYORUZ"

Biz kadınlar, biz gençler lüks değil normal bir hayat istiyoruz. Bizler, hak ettiğimiz hayatı daha adil, daha eşit, daha özgürce yaşamak istiyoruz sadece. Haydi sevgili arkadaşım, oy kabinine girdiğinde bir hayatın olduğunu hatırla. Senin derdini çözmek isteyene oy ver. Haydi gel bir olalım, birlik olalım. Daha adil, daha eşit, daha özgür bir Türkiye'yi hep beraber inşa edelim. Haydi gel 14 Mayıs'ta baharı kucaklayalım."