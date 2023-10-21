Haberler ›› Politika ›› Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa İl ve İlçe Başkanlarını Kabul Etti

Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa İl ve İlçe Başkanlarını Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ ve Şanlıurfa Merkez İlçe Başkanı Adnan Öncel ile bir araya geldi.