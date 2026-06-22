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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekili Türeli'nin babasının cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekili Türeli'nin babasının cenaze törenine katıldı
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin babası Emekli Albay Feyzi Tunç Türeli'nin cenaze törenine katılarak aileye taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin babası Emekli Albay Feyzi Tunç Türeli'nin cenazesine katıldı.

Beraberindeki partililerle Feyzi Tunç Türeli için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen askeri törene katılan Kılıçdaroğlu, Türeli'nin ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Feyzi Tunç Türeli, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
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