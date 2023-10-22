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Kılıçdaroğlu, partisinin Çankırı ve Nevşehir il başkanlarını kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Çankırı İl Başkanı Ahmet Şükrü Kanat ile Nevşehir İl Başkanı Bülent Yumuş ve beraberindeki il yöneticileri ile ilçe başkanlarını ayrı ayrı kabul etti.