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Kılıçdaroğlu'nun zor anları! "Yok böyle bir şey" dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi

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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kübra Par'ın TV100 canlı yayınında "Ümit Özdağ ile gizli protokol yapıldı mı?" sorusuna "Yok böyle bir şey" yanıtını verdi. Ancak yayın devam ederken Özdağ'ın belgeleri paylaşması üzerine Kılıçdaroğlu ağız değiştirmek zorunda kaldı.

Son dönemlerde yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100 ekranlarında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Programda Kılıçdaroğlu'na yöneltilen sorulardan biri de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir protokol yapıp yapmadığıydı.

İDDİALARI YALANLADI: YOK BÖYLE BİR ŞEY

Kılıçdaroğlu, "Ümit Özdağ ile aranızda gizli bir protokol imzalandı mı? İçişleri Bakanlığı ve MİT, Zafer Partisi'ne verildi mi?" soru sorusuna "Hayır, 2 tane protokol yapıldı. Birisi kamuoyuna paylaşılandı, diğeri de daha sonra paylaşıldı. Yok böyle bir şey. İnternete girin, protokolü bulun, böyle bir ifade var mı, yok mu görürsünüz" yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU KÖŞEYE SIKIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinden sonra araya giren Kübra Par, "Sizin imzanızın olduğu iddia edilen bir metin, çeşitli siyasi partilerin genel başkan yardımcılarından geldi" diyerek Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdı. Bu soruda sonra Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından söz konusu protokolü paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun zor anları! 'Yok böyle bir şey' dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi

Kübra Par, söz konusu gizli protokoldeki maddeleri sıraladı;

  • İçişleri Bakanlığı ve 2 bakanlık olmak üzere toplam 3 bakanlık.
  • Güvenlik, adalet ve ekonomi brokrasisi öncelikli olmak üzere, görüş birliği sağlanan bakan yardımcılıkları ve müsteşarlıklar Zafer Partisi'ne tahsis edilecektir.
  • Zafer Partisi'ne tahsis edilen makamlar ve bağlıları konusundaki atamalarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ortak karar alınacaktır.
  • Zafer Partisi'nce deruhte edilen bakanlıkların teşkilat yapıları, görevlendirme esasları 14 Mayıs 2023 seçimlerinden önce olduğu gibi değiştirilmeden devam ettirilecektir.

AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

CHP'li Kılıçdaroğlu, "Eğer 6'lı masada kabul görürse, tamam. Dikkatinizi çekerim, 6'lı masa adına imzalanmış bir metin değil. 6'lı masada eğer kabul görürse bu metin, geçerliliği olacaktı. Ayrıca orada MİT de yok." diyerek cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun zor anları!
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (2)

bekir yapici:

iyide kardesim bu olay yeni bir sey degilki.

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Kenan Star:

deiğim gibi alevi demek algı demek

3
0
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