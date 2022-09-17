Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Mazot dağıtım töreninde İBB tankeri arıza yapınca öylece kalakaldı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Silivri'de katıldığı çiftçilere yönelik mazot dağıtım töreninde ilginç anlar yaşandı. Sembolik olarak alanda tutulan traktöre mazot vermek isteyen Kılıçdaroğlu, İBB tankerinin arıza yapması nedeniyle zor anlar yaşadı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Değirmenköy Mahallesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca organize edilen mazot ve buğday dağıtım törenine katıldı.
Etkinlikte gündeme ve tarıma dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Evet oraya (Şanlıurfa) yapacağız, söz verdim. 2,5 milyon dekar taşlık arazi var. Taşlık araziye güneş enerji panellerini koyacaksınız, oradan elektrik elde edeceksiniz. Üstelik çiftçiye bedava vereceğiz, artan elektriği de çiftçi satacak, oradan ayrıca gelir elde edecek. Bunu önce Doğu ve Güney Anadolu'da 6 ilde, sonra Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullandı.
Açıklamasının devamında mazotun yatlara ÖTV'siz verildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde çiftçiye mazotu ÖTV'siz ve KDV'siz vereceklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha sonra tören alanında sembolik mazot dağıtımı için hazır bekletilen traktörün yanına geçti.
İBB tankerince mazot aktarımı yapacak sistemin teknik arıza dolayısıyla çalışmaması nedeniyle traktöre mazot verilemedi. Mazot pompasının deposuna takıldığı traktörün yanında bir süre bekleyen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, sorunun çözülememesi dolayısıyla mazot dağıtımını yapamadı.