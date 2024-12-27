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Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz konuldu

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Kısa adı SADAT olan Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, mahkeme yoluyla kazandıkları 1 milyon liralık tazminat davasını ödememesi üzerine eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz koydurdu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs 2022'de beraberindeki CHP'li vekillerle birlikte Sadat'ın İstanbul'daki merkezine giderek bu şirketin yetkilileriyle görüşmek istemişti. İçeri alınmayan Kılıçdaroğlu, binanın önünde yaptığı açıklamada "Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var. Yani sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş. Arapça 'terör', 'tedhiş' olarak tanımlanıyor. Türkçesi de 'terör'. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş" ifadelerine yer vermişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN TÜM MAL VARLIĞINA HACİZ

Bu sözler üzerine SADAT tarafından Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava açılmış ve açılan bu dava 28 Nisan 2023 tarihinde karara bağlanarak Kılıçdaroğlu tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Aradan geçen zamanda Kılıçdaroğlu'nun 1 milyon TL'lik tazminatı ödememesi üzerine harekete geçen SADAT avukatları, Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu çeşitli davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koydurdu.

İşte SADAT tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama;

Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz konuldu

Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz konuldu
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (21)

Haber Yorumlarıİrfan Çapın:

Zamanında yediğin hurmalar hesabııı

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Haber YorumlarıSelim Demir:

silkelemeye devammm

Yorum Beğen115
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Haber YorumlarıLouis Tay:

Mafya mafyadır..Sadat bir terör örgütüdür..bunu herkes biliyor

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Haber YorumlarıMurat Celik:

CHP'nin iş Bankası var Atatürk onlara bağışlamıştı öderler CHP milli güvenlik sorunudur

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Haber YorumlarıPoyraz:

Kuru Kabadayılığın bedeli bay kemal

Yorum Beğen70
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Haber YorumlarıSMMM:

BANANA OF REPUBLİCA

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Haber YorumlarıEnderen:

Bunlarda siyasi iktidar tarafından örtülü ödenekten beslenen şirketlerden olabilirmi ?

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Haber YorumlarıMGk:

Sadat'a terör örgütü diyen ya ahmaktır birşeyden haberi olmayan cahildir ya da Türkiye düşmanı bir sistemin maşasıdır

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Haber YorumlarıM. B.:

Ben dedim çok konuşma silkelerler seni

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Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Eleştirene haciz koyduruyorlar artık adamlar aşmış

Yorum Beğen9
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