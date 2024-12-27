Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz konuldu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs 2022'de beraberindeki CHP'li vekillerle birlikte Sadat'ın İstanbul'daki merkezine giderek bu şirketin yetkilileriyle görüşmek istemişti. İçeri alınmayan Kılıçdaroğlu, binanın önünde yaptığı açıklamada "Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var. Yani sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş. Arapça 'terör', 'tedhiş' olarak tanımlanıyor. Türkçesi de 'terör'. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş" ifadelerine yer vermişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN TÜM MAL VARLIĞINA HACİZ

Bu sözler üzerine SADAT tarafından Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava açılmış ve açılan bu dava 28 Nisan 2023 tarihinde karara bağlanarak Kılıçdaroğlu tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Aradan geçen zamanda Kılıçdaroğlu'nun 1 milyon TL'lik tazminatı ödememesi üzerine harekete geçen SADAT avukatları, Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu çeşitli davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koydurdu.

İşte SADAT tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama;