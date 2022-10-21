Kılıçdaroğlu'nun 'hamburger' çıkışına Erdoğan'dan ilk yorum: Bizzat kendisi söyleyince şoke oldum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD gezisinde herkesten gizli 8 saat geçiren ve bu süreci anlatırken "Yolda benzinciye girdik, orada hamburger yedik" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında konuştu. Erdoğan, "Maalesef kendinden dinledik; yani bir benzin istasyonuna uğramışlar, orada bir hamburgerci dükkanı görünce orada yemişler. Bunu bizzat kendisi söyleyince gerçekten ben de şok oldum. Yani böyle bir şey yapmış olsan bile söylemeye gerek yok." dedi.

Seçime giden süreçte muhalefet sırayla Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ediyor. Önce CHP, şimdi İYİ Parti... Kılıçdaroğlu, Amerika'da 8 saat boyunca neredeydi tartışması var. Hamburger yemeye gittiğini söyledi. Dün İYİ Parti'den bir açıklama geldi. Amerika'daki heyetten Genel Başkan Yardımcısı "biz hamburger yemeye gelmedik" dedi. Hem ziyaretleri hem de bu karşılıklı yorumları nasıl okuyorsunuz?

Türkiye'de hamburgerci dükkanları filan bitmiş değil. Fakat yani bunu Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendinden duymamış olsak ben bile "gerçekten böyle bir şey oldu mu" derdim. Ama maalesef kendinden dinledik; yani bir benzin istasyonuna uğramışlar, orada bir hamburgerci dükkanı görünce orada yemişler. Bunu bizzat kendisi söyleyince gerçekten ben de şok oldum. Yani böyle bir şey yapmış olsan bile söylemeye gerek yok. Bu da siyasetin ne kadar acemisi olduğunu ortaya koyuyor. Tabii bir de onunla kalmadı. Yapılmakta olan Türken Foundation binasının karşısına geçip orada çekim yaptı. Buradan da aile kavramına yönelik bizim şu anda ileri sürdüğümüz teze, güya tersinden bir yaklaşımla sataştı; "Önce sen kendi ailenin, kızlarının, oğlunun buraya yapmış olduğu destekleri açıkla" gibi bir yaklaşımın içerisine giriyor. Bu da hukuk bilmezliğin, aile kavramını tanımazlığın bu adamda ne kadar ileri olduğunu gösteriyor. Biz aile kavramını inşallah bu başörtüsü meselesiyle ilgili çalışmanın içerisine alacağız. Arkadaşlarımızla gerek ilgili kamu görevlileri gerek akademisyenlerle geniş bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı da arkadaşlarımız nihayete erdirdiler. En son dün akşam da bana sundular, gördük, baktık. Kısa zamanda bunu da kamuoyuna inşallah sunacağız. Tabii bu kadar açtığımız davalardan bundan tazminatları koparıyoruz. Şimdi bundan da yine tazminatı koparacağımıza inanıyorum. Türken Foundation, yine bundan şöyle bir miktar para alacak.