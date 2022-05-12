Kılıçdaroğlu'nun eski avukatından canlı yayında çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu iddiası: Genel Başkan olmasını istiyorlar - Haberler

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Kılıçdaroğlu'nun eski avukatından canlı yayında çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu iddiası: Genel Başkan olmasını istiyorlar

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Politika
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Bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi Tüzel kişiliğinin; yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, katıldığı canlı yayında İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Çiçek, Kaftancıoğlu'nun CHP Genel Başkanı olmasını isteyen geniş bir grubun olduğunu belirtti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 günlük bölümü bugün Yargıtay tarafından onandı. Kararın ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda partili Kaftancıoğlu'na destek için parti binasına gitti.

Kaftancıoğlu'na verilen cezayla ilgili tartışmalar devam ederken, Bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi Tüzel kişiliğinin; yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek'ten A Haber canlı yayınında çok konuşulacak Kaftancıoğlu iddiası geldi. Çiçek, Kaftancıoğlu'nun genel başkan yapılmak istendiğini söyledi.

Kaftancıoğlu'nun CHP'nin içindeki 10 Aralıkçı ekiple hareket ettiğini belirten Çiçek, "Canan Kaftancıoğlu ben de bildiğim süreç içerisinde ifade etmek üzere şu anda CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Oğuz Kağan Salıcı'nın İl Başkanı olarak görev yaptığı dönemde görev yapan, 10 Aralıkçılar olarak bilinen, CHP'nin artık vakfa dönmesi gerektiğini söyleyen zihniyet. Bunların parti yönetiminde de etkin olduğunu görüyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun eski avukatından canlı yayında çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu iddiası: Genel Başkan olmasını istiyorlarMustafa Kemal Çiçek

Çiçek'in konuşmasının devamı şu şekilde: "Kaftancıoğlu'nun bu paylaşımları yayılmış vaziyette. 2016'da CHP'nin parti meclisi üyesiydi, daha evvel Maltepe Belediye Başkanlığı'na adaylığı söz konusu. Netice itibariyle İstanbul'da belirleyici bir rol içerisine girdi. YCHP'nin Kaftancıoğlu'nun genel başkan olmasını isteyen bir grup var. Burada mağduriyet yaratmaya yönelik bir yol izlenecek.

Malumunuz Canan Kaftancıoğlu'nun 2018 Ocak'ta İl Başkanı olduğu dönemde yarıştığı rakip çok güçlüydü. O aday seçimi kazanmak üzereyken özellikle genel merkezin direktifleri doğrultusunda İmamoğlu'nun etkili olduğu delegelerin İmamoğlu'nu desteklemesi sonucunda Kaftancıoğlu il başkanı oldu."

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, Politika, Güncel, Haberler

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