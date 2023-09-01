Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın kendisine hakaretler ettiği paylaşımı ortaya çıktı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadın ve aile politikaları üzerine çalışma yapmak üzere genel başkan danışmanı olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın kendisine hakaretler ettiği yıllar öncesinden bir paylaşımı ortaya çıktı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kadın ve Aile Politikaları" konusunda Genel Başkan Danışmanı olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın yıllar önceki paylaşımlarında Kılıçdaroğlu'na hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı.
28 Mayıs seçimlerinden yenilgiyle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişim tartışmaları sonrası partini yönetimini yeniden şekillendirerek danışmanları görevine son vermişti. CHP liderinin ıslak imzası ile 'Kadın ve Aile Politikaları' konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı' olarak Perinaz Mahpeyker Yaman atandı.
Sosyal medya hesabından Yaman, "Bana onur duyduğum bu görevi layık gören sayın genel başkanım kemal Kılıçdaroğlu'na şükranlarımı sunarım. Allah utandırmasın inşallah" ifadelerini kullandı.
Yaman'ın geçtiğimiz yıllarda Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşımında, "Yarın bu ülkede iç savaş çıksa, ülkeden ilk kaçanları başında Kemal Kılıçdaroğlu olur kanı bozuk" dediği görüldü.