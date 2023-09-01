Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın kendisine hakaretler ettiği paylaşımı ortaya çıktı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadın ve aile politikaları üzerine çalışma yapmak üzere genel başkan danışmanı olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın kendisine hakaretler ettiği yıllar öncesinden bir paylaşımı ortaya çıktı.