Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine hareke geçen kalabalık, il binası önünü miting alanına çevirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine hareke geçen kalabalık, il binası önünü miting alanına çevirdi

Haberler.com - Uğur Birdal - Politika
 - Güncelleme:

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasının onanmasını ardından partilileri CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına davet etti. Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine harekete geçen kalabalık, il binası önünü miting alanına çevirdi.

Chp lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın onanmasının ardından "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın." açıklamasını yaptı. Kılıçaroğlu'nun çağrısı üzerine, partilier İstanbul il binasına doğru yola çıktı.

Chp İstanbul İl binası önünde toplanan kalabalık, alanı hınca hınç doldurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını bekleyen halk, bina önünde "Hak, hukuk, adalet," sloganları attı. Kılıçdaroğlu, CHP il binası önüne gelen kalabalığa seslendi. Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine hareke geçen kalabalık il binası önünü miting alanına çevirdi

"Bu ülkeye edilen zulme son vereceğiz hep birlikte. Doğusu batısı, kuzeyi güneyi, vicdanı olan her vatandaşla beraber yol yürüyeceğiz. Türkiye'yi zulümden ve zalimden kurtaracağız. Yönetenlere, yönetene, Erdoğan'a sesleniyorum; Erdoğan sen ikiyüzlüsün. Sen fırsatçısın. Sen bir zorba ve manipülatörsün. Ama zulmün, küstahlığın artık son buluyor.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine hareke geçen kalabalık il binası önünü miting alanına çevirdi

Erdoğan, yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu gürültü, mahallelerini sığınmacılara sattığın insanlarımızın gök gürültüsüdür. Bu gürültü, aç bıraktığın emeklilerimizin gürültüsüdür. Bu gürültü, elektriğini kestiğin 4 milyon insanın karanlıktaki sesidir. Milyonların insanının sesidir. Geleceğini çaldığın bu kızgın insanların sesini duyuyor musun? Özgürlüğün şarkısını söyleyenlerin sesini duyuyor musun?"

Uğur Birdal
Uğur Birdal
ugur.birdal@haberler.com Haberler.com - Politika

İstanbul, CHP, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title