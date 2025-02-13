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Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim

Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim
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Haberler
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "şaibeli kurultay" soruşturması üzerinden gazetecilere yönelik sert ifadeler kullandı. Çelik "Hiç bir zaman Sedat Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim. Ancak, "namusu maaşı kadar olan gazeteciler" eleştirisinin bazı sözde gazeteciler yönünden doğru olduğunu anlıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "şaibeli kurultay" soruşturması ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında gazetecilik meslek ilkelerinin ihlal edildiğini ve siyasi, ekonomik ya da kişisel çıkarlarla hareket eden bazı gazetecilerin kamuoyunda öne çıktığını ifade ederek bu durumu eleştirdi.

"BAZI GAZETECİLERİ GÖRÜNCE İĞRENİYORUM"

Açıklamasında, "Televizyon kanallarında yorum yapan bir kısım gazetecileri gördükçe iğrendiğimi söylemek zorundayım" diyen Çelik, gazetecilik mesleği adına utandığını dile getirdi.

"SEDAT PEKER'E HAK VERECEĞİMİ DÜŞÜNMEZDİM"

İşte Celal Çelik'in o açıklaması; "Televizyon kanallarında yorum yapan bir kısım gazetecileri gördükçe iğrendiğimi söylemek zorundayım. Hiç bir zaman Sedat Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim!

Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdimCelal Çelik.

"NAMUSU MAAŞI KADAR OLAN GAZETECİLER VAR"

Ancak, "namusu maaşı kadar olan gazeteciler" eleştirisinin bazı sözde gazeteciler yönünden doğru olduğunu anlıyorum! Gazetecilik Meslek İlkelerinin bu denli çiğnendiği; siyasi, ekonomik, kişisel çıkarlar doğrultusunda hareket eden gazetecilerin bu denli revaçta olduğu başka bir dönem olmamıştır kanımca!...

"MESLEK ADINA UTANIYORUM"

Gazetecilik mesleği adına utanıyorum! Elbette namuslu, kalemlerini satmayan, onurlu gazetecileri tenzih ederim. Onlara saygımız sonsuz..."

Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Kılıçdaroğlu'nun avukatından skandal Sedat Peker çıkışı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNetherill:

devleti apoya hak verir solcusu sedata hak verir :D daha neler görcez bakalım.

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Haber YorumlarıRevolver:

doğru söze ne denir...

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