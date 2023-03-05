Ortak aday metninde dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu'nun imzası yaşanacakların habercisiymiş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak 6'lı Masa'yı terk etmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 12. toplantıda imzalanan ortak aday metni her şeyin yolunda gittiği izlenimi yaratırken, Akşener'in saatler sonra masayı dağıtması büyük bir sürpriz olarak yorumlandı. Metindeki bir detay ise 6'lı Masa'nın son toplantısında işlerin aslında çok da yolunda gitmediğini gözler önüne serdi. Uzmanlar Kılıçdaroğlu'nun imzasına dikkat çekti.

CHP, DEVA, Demokrat Parti (DP), Gelecek Partisi (GP), İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin (SP) oluşturduğu 6'lı Masa'da 4 partinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi İYİ Parti'nin masayı terk etmesine neden oldu.

AKŞENER 6'LI MASAYI DAĞITTI

6'lı Masa'nın 12. toplantısında masaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerini öneren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, teklifine olumsuz yanıt alınca kurmaylarıyla da yoğun bir görüşme trafiğinin ardından kameraların karşısına geçerek masadan ayrıldığını açıkladı.

MUTABAKAT METNİ İMZALANDI AMA...

Akşener'in bu sürpriz kararı sonrası herkes ortak aday metnini neden imzaladığı şeklinde sorular yöneltirken, Ankara kulislerine yansıyan son iddialar aslında son toplantıda işlerin çok da yolunda gitmediğini gözler önüne serdi.

KILIÇDAROĞLU'NU KÜPLERE BİNDİREN TEKLİF

Akşener'in katıldığı son toplantı olan 12. buluşma sırasında Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'in CHP'li belediye başkanlarının isimlerini aday olarak göstermesine karşı çıktığı ve havanın bir anda gerginleştiği iddia edilirken, ortak aday metninde yer alan "Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz" ifadelerinin toplantıda her şeyin yolunda gittiği şeklinde yorumlandığını ancak gerçeğin pek de öyle olmadığı ortaya çıktı.

"İMZA ÖFKEYLE, KALEM İYİCE BASTIRILARAK ATILMIŞ"

Milletvekili Danışmanı Ahmet Kurtuluş, Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada "Her şey yolunda" denildiğinde anlarda Kılıçdaroğlu'nun imzasının "Her şeyin yolunda olmadığını, sorunlar olduğunu" gösterdiğini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun imzalarını genel olarak oldukça özenli ve dikkatli attığını belirten Kurtuluş, ortak aday metninin altında yer alan imzayı işaret ederek "Bu kez imza öfkeyle, kaleme iyice bastırılarak atılmış" yorumunda bulundu.

ARADAKİ FARK DİKKATLERDEN KAÇMADI

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun her zaman özenle attığı imza, mutabakat metninin altındaki imzayla karşılaştırıldığında aradaki belirgin fark dikkatlerden kaçmıyor.