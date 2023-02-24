Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali soruldu, Akşener'in cevabı ittifakta kriz yaratacak cinsten

Konuk olduğu programda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e "Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimaline nasıl bakıyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Bu sorunun ardından yüz ifadesinin değiştiği gözlenen Akşener, "Bu masa Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulmadı. Biz o masaya noter olmak için oturmadık" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı televizyon programında seçim gündemine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"KILIÇDAROĞLU ADAYIN ORTAK BELİRLENECEĞİNİ KENDİ İLAN ETTİ"

Seçimlere kazanacak adayla gideceklerini söylemini yineleyen ve birinci turda çıkacaklarını belirten Akşener, "Hala aynı yerdeyim. Millet İttifakı'nın kazanamama ihtimalini konuşmamız söz konusu değil. Benim bildiğim sayın Kılıçdaroğlu adayın ortak belirleneceğini kendi ilan etti." dedi.

"BU MASA NOTER GÖREVİ GÖRMEYECEK"

Sözlerini sürdüren Akşener, "Sayın Bülent Kuşoğlu ile başlayan sözler var. Bu masanın sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulduğu yönünde ve bunu tekzip eden olmadı. Bu kabul gören bir durumsa o zaman rol icabı kurulmuş bir masa olur. Benim bilgim içinde bu masa noter görevi görmeyecek. Bizim arkadaşlarımızın görüşleri çarpıtılabiliyor. Sayın Cihan Paçacı bir beyanat verdi, yanlış anlaşılmış bir beyandı. Hatta yakın oldukları için sayın Kılıçdaroğlu'nu karşılama görevini Cihan ve Koray bey almıştı. Sonra Cihan bey istifa etti. Kemal bey istifasını istemedi, Cihan abi kendi istifa etti. Yanlış anlaşılmaya müsait bir şey çıkınca sonuç bu oldu. Cihan bey böyle bir şey yapmasaydı CHP ne yapacaktı acaba? Sayın Kuşoğlu'nun sözleri hala duruyor burada." diye konuştu.

"SEÇİM TARİHİ KONUSUNDA AYNI YERDE DURUYORUZ"

Seçim tarihi hakkındaki tartışmalara da değinen Akşener, şunları söyledi: "18 Haziran'da bu seçim kesinlikle olacaktır, olmalıdır. Şimdi aldığımız bilgilere göre 14 Mayıs'ta Sayın Erdoğan'ın bu seçimi yapacağı yönünde. Bu kararın 10 Mart'ta alınması gerekiyor. Biz eğer 6 Nisan öncesinde bir seçim kararı alınırsa ona Meclis'te onay vereceğimizi söylemiştik. Çünkü bir kanun çıkmıştı eski seçim yasasına yürüsün diye, bu 14 mayıs bunun karşılığı değil, dolayısıyla Meclis'te biz buna onay vermeyeceğimizi ilan etmiştik, aynı yerde duruyoruz.

"SAYIN ERDOĞAN, BU İŞİN BECERİLEMEDİĞİNİ ANLADI"

Şimdi yetiştirip yetiştirilemeyeceği benim tamamen mantığım çerçevesinde gerçekler üzerinden bir tarifimde 14 Mayıs'ta yetiştireceğiz deniyorsa yetiştirilir orada bir sorun yok. ama bu kararı Erdoğan almak zorunda. Niçin buna rağmen hızlı bir şekilde yapılacağını siyasi olarak soruyorsanız, benim gezip gördüğüm bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan gerçeklik şu, Sayın Erdoğan bu işin becerilemediğini anladı, uzadığı takdirde daha büyük beceriksizliklerle karşılaşılabileceğini herhalde anladı, ciddi bir para topladı dolayısıyla bazı şeyleri daha hızlı bir şekilde yaparmış gibi bir dili geliştirmek daha kolay. Geleceğe dair söyleyecek bir şey kalmadığı için en uygun zaman gibi görünüyor"