Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti.
CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti.
YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Tunceli'de yaşayan Karabulut için yarın Tunceli Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Karabulut'un daha sonra Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika