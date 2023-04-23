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Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti

Politika Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Tunceli'de yaşayan Karabulut için yarın Tunceli Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Karabulut'un daha sonra Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler

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