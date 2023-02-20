Kılıçdaroğlu'ndan YÖK'e çağrı: Üniversiteleri açın, barınma sorununu çözmeye talibiz

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerde bahar dönemi sonuna kadar uzaktan eğitime geçildi, KYK yurtlarındaki öğrenciler de evlerine döndü. Duruma tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Üniversiteleri açın, bölgeden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz. Belediyelerimizle birlikte bu işin tüm lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya varız. Siz okulları açın, gerisini bize bırakın." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler çok sayıda ilimizde büyük yıkıma yol açarken, üniversitelerde dönem sonuna kadar uzaktan eğitime geçilme kararı alınmıştı. Bu kararın ardından KYK yurtlarından çıkan öğrencilerin yerlerine, depremzedeler yerleştirilmeye başlanmıştı.

SON KARAR NİSAN'DA VERİLECEK

Duruma üniversitelilerin bir kısmı ve muhalefet tepki gösterirken YÖK'ten yapılan son açıklamada, uygulamalı bölümlerin derslerini yüz yüze yapabileceği ve diğer bölümler içinse son kararın Nisan ayı başında alınacağı açıklandı.

"OKULLARI AÇIN, GERİSİNİ BİZE BIRAKIN"

Gelişmeler dikkatle takip edilirken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Dün üniversiteleri ve rektörleri nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum. Üniversiteleri açın, bölgeden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz. Belediyelerimizle birlikte bu işin tüm lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya varız. Siz okulları açın, gerisini bize bırakın. Ayrıca YÖK'ü uyarıyorum; bu had aşmaktır, gençlerin hayatıyla oynamaktır! Bir sonraki atacağımız adımlar ricanın ötesinde olacaktır. Üniversiteleri açın." ifadelerini kullandı.