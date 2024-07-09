Üye Girişi
Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşa sitem: Kabahat Senin Kardeşim

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden açılan SHP'nin başına geçeceği öne sürülen CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kabahat senin kardeşim. Kılıçdaroğlu dış devletlerin ajanı dediler inandınız. Yıllarca SSK'yı batırdı dediler inandınız. Alçakça sahte videolar yaptılar ona da inandınız. Oysa ajan olan birinin bir kazanımı olur değil mi? Kendisinin olmazsa çoluk çocuğunun olur" diyerek vatandaşa sitem etti.

14 ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı, tekrar açılan SHP Genel Başkanı olacağı yönünde haberlerle anılmaya başlandı. Haberlerin ardından, dün X hesabında 8 dakika 26 saniyelik bir video yayını yapan Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tasarruf tedbirlerine yönelik eleştirilerde bulundu.

Asgari ücret ve düşük emekli maaşlarıyla geçinmek zorunda kalan vatandaşın oluşan ekonomik konjonktürden olumsuz etkilendiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle söyledi:

"Ekonomi Bakanı denen zat, EYT'nin dönemin muhalefeti tarafından çıkarılmış ve iktidarınbaşın bela edilmiş demiş. Asgari ücretin gayet yüksek ve yeterli olduğunu ifade ediyor. Emeklinin kök ücretine zam yok , ihtiyaç da yok diyor. Sadece EYT değil; taşerona kadro, emekliye ikramiye ve bir çok hakkı biz çıkardık. Onları saymayı unutmuş bu beyefendi. Senin ve BOP eşbaşkanı efendinin millete azıcık saygısı olsa emekliye yük gözüyle bakamaz. Yap-işlet-devret sistemiyle dolar ve euro baronlarına verdiğin ihaleleri TL'ye çevir. Yandaşın ihalecinin ve çetecinin affettiğiniz vergi borçlarını tahsil et. Londra'daki tefecilerden değil uluslararası finans kurumlarından kredi kullan. Tabii bu şartlarda kredi verirlerse! Bak o zaman emeklinin maaşı nasıl çıkıyor."

Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşa sitem: Kabahat Senin Kardeşim

DİLİM DEMEYE VARMIYOR AMA KABAHAT SENİN KARDEŞİM

Vatandaşa da sitem eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Enseyi karartmak yok, mücadele var. Konuşup anlaşacağız sevgili dostlarım. Sizlere biraz da sitem etmek istiyorum. Nazım'ın dediği gibi demeye dilim varmıyor ama kabahat senin kardeşim. Kılıçdaroğlu dış devletlerin ajanı dediler inandınız. Yıllarca SSK'yı batırdı dediler inandınız. Alçakça sahte videolar yaptılar ona da inandınız. Oysa ajan olan birinin bir kazanımı olur değil mi? Kendisinin olmazsa çoluk çocuğunun olur. 75 yıldır namus ve şerefimle biriktirdiğim tecrübelerimden ve milletime duyduğum sevgimden başka neyim var?"

Kaynak: Haberler.com / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Ssk Shp Politika Haberler

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti

Bakmadan Geçme

FİFA merkezi nerede, hangi ülkede? 10 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Elazığ Valisi kim oldu? Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, nereli, kaç yaşında? Çanakkale Valisi kim oldu? Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kocaeli Valisi kim oldu? 10 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 10 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 10 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title