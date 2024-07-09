Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşa sitem: Kabahat Senin Kardeşim

14 ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı, tekrar açılan SHP Genel Başkanı olacağı yönünde haberlerle anılmaya başlandı. Haberlerin ardından, dün X hesabında 8 dakika 26 saniyelik bir video yayını yapan Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tasarruf tedbirlerine yönelik eleştirilerde bulundu.

Asgari ücret ve düşük emekli maaşlarıyla geçinmek zorunda kalan vatandaşın oluşan ekonomik konjonktürden olumsuz etkilendiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle söyledi:

"Ekonomi Bakanı denen zat, EYT'nin dönemin muhalefeti tarafından çıkarılmış ve iktidarınbaşın bela edilmiş demiş. Asgari ücretin gayet yüksek ve yeterli olduğunu ifade ediyor. Emeklinin kök ücretine zam yok , ihtiyaç da yok diyor. Sadece EYT değil; taşerona kadro, emekliye ikramiye ve bir çok hakkı biz çıkardık. Onları saymayı unutmuş bu beyefendi. Senin ve BOP eşbaşkanı efendinin millete azıcık saygısı olsa emekliye yük gözüyle bakamaz. Yap-işlet-devret sistemiyle dolar ve euro baronlarına verdiğin ihaleleri TL'ye çevir. Yandaşın ihalecinin ve çetecinin affettiğiniz vergi borçlarını tahsil et. Londra'daki tefecilerden değil uluslararası finans kurumlarından kredi kullan. Tabii bu şartlarda kredi verirlerse! Bak o zaman emeklinin maaşı nasıl çıkıyor."

DİLİM DEMEYE VARMIYOR AMA KABAHAT SENİN KARDEŞİM

Vatandaşa da sitem eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Enseyi karartmak yok, mücadele var. Konuşup anlaşacağız sevgili dostlarım. Sizlere biraz da sitem etmek istiyorum. Nazım'ın dediği gibi demeye dilim varmıyor ama kabahat senin kardeşim. Kılıçdaroğlu dış devletlerin ajanı dediler inandınız. Yıllarca SSK'yı batırdı dediler inandınız. Alçakça sahte videolar yaptılar ona da inandınız. Oysa ajan olan birinin bir kazanımı olur değil mi? Kendisinin olmazsa çoluk çocuğunun olur. 75 yıldır namus ve şerefimle biriktirdiğim tecrübelerimden ve milletime duyduğum sevgimden başka neyim var?"