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Kılıçdaroğlu'ndan Van'daki mazbata krizine çok sert tepki

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan yerine AK Partili aday Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesine sert tepki gösterdi.

"DEMOKRASİNİN VE ADALETİN GEREĞİNİ YAP, KAZANANA MAZBATASINI VER"

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BOP eşbaşkanı ateşle oynuyorsun! Bu ülkenin temelleri demokrasi üzerine kuruldu. Sen değil, efendilerin gelse bunu değiştirmeyecek. Van halkı kararını verdi, sana da halt etmek düşer. Demokrasinin ve adaletin gereğini yap, kazanana mazbatasını ver! Senin şahsında arkandaki karanlık güçlere sesleniyorum: Türkiye Cumhuriyeti; laik, demokratik bir hukuk Devletidir, bunu asla değiştiremeyeceksiniz!" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Van'daki mazbata krizine çok sert tepki

"ELİNE TUTUŞTURDUKLARI KAĞIT PARÇASINI DERHAL YIRT AT"

AK Partili adaya da seslenen Kılıçdaroğlu, "Abdulahat Arvas sana da iki çift lafım var. Şerefli ol ve eline tutuşturdukları kağıt parçasını derhal yırt at! At ki Van'da alnı açık gezebilesin. Çocuklarının ve Van halkının yüzüne bakabilme fırsatını kaçırma!" ifadelerini kullandı.

VAN'DA BELEDİYE AK PARTİ'YE GEÇTİ

Dem Parti'nin adayı Abdullah Zeydan, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 245 bin 573 oy alarak yüzde 55.48 oranıyla kazandı. AK Partili aday AbdUlahat Arvas ise 120 bin 147 adet oyla, yüzde 27.51 oranında kaldı.

Ancak Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi ve mazbata verdi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu DEM Parti AK Parti Van Gündem Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Perwer:

Bitik Kemal, oğlun seni taca attı. Bu olay üzerinden kendine boşuna pay arama.. Halk eryada geç cevabını yine sandıkta mutlaka verecektir.

11
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ömer ihsan muşlu :

SENDE OTUR OTURDUĞUN YERDE.SANAMI KALMIŞ.SENİ ZATEN GÜNDEME GETİRİYORLAR Kİ BELKİ İLERDE SENİN SAYENDE SEÇİMİ TEKRAR KAZANA BİLSİNLER.

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Tugrul Yaldiz :

Ah zavur konuştu bu kimdi bilen var mı

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Metin Saglam:

helal olsun Kemal abi her zaman haklının yanındasın

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