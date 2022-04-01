Kılıçdaroğlu'ndan Tansu Çiller'in siyasete döneceği iddialarıyla ilgili ilk yorum: Bunlar tamamen beyhude çabalar

Türkiye son dönemde eski Başbakan Tansu Çiller'in siyasete dönüş için verdiği sinyalleri tartışırken, gelişmeye ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

"BUNLARI YAPAY GÜNDEM OLARAK KABUL EDİYORUM"

Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'nı iktidara taşımamak adına arayışlarda bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yani ne yaparlarsa yapsınlar. Tansu Hanım mı olur başka birisi mi olur bilmiyorum. Bunları ben yapay gündem olarak kabul ediyorum. 'Acaba biz Millet İttifakı'nı nasıl olur da iktidara taşımayız?' bunun arayışı içindeler. Bunlar tamamen beyhude arayışlar" dedi.

"MİLLET KARARINI VERMİŞ VAZİYETTE"

Milletin ferasetine güvendiğini de belirten Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü; "Millet kararını vermiş vaziyette. Sandığı bekliyor. Herkes diyor; 'biraz sabır.' Sabrediyorlar. Gelecek ve milletimiz kararını verecek."

"KARAMSAR ATMOSFERİ NASIL DÜZELTECEĞİMİZİ ANLATMAMIZ GEREKİYOR"

Seçim yasasındaki değişikliğin muhalefetin işini zorlaştırıp zorlaştırmadığına yönelik soruya da yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim işimiz halka. Halka gideceğiz. Var olan karamsar atmosferi nasıl düzelteceğimizi anlatmamız gerekiyor. Yeni yol haritamızı, demokrasiyi, özgürlükleri, çiftçinin esnafın nasıl kazanacağını, derin yoksulluğu nasıl gidereceğimizi, diğer ülkelerle nasıl barışacağımızı, misafirimiz olan Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine nasıl huzur içinde gönderebileceğimizi anlatmamız lazım.

"TÜRKİYE'NİN BİR DEĞİŞİME, DÖNÜŞÜME İHTİYACI VAR"

Biz bunları anlattığımız zaman zaten geniş kitleler bir şekilde ikna oluyorlar. Birbirimize bunları anlatmamız lazım. Çünkü Türkiye'nin bir değişime, dönüşüme ihtiyacı var. Barışmaya, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin helalleşmeye ihtiyacı var. Artık kavgadan bıktık. Yeni bir atmosfer, güzellik istiyor herkes. Türkiye; güzeli cennet gibi bir ülke… Bu cenneti illa cehenneme mi çevirelim? Hayır. Biz bu güzel ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi herkesle kucaklaşacağız" dedi.