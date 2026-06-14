Kılıçdaroğlu: Özşen Madencilik'te maden işçilerimize saldırı girişimini lanetliyorum

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Özşen Madencilik'te ekmeği ve onuru için direnen maden işçilerimize yönelik silahlı saldırı girişimi, sadece o işçilere değil, bu ülkenin tüm emekçilerine yapılmış kirli bir provokasyondur. Bu çirkin saldırıyı lanetliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alın teri kutsaldır; haksızlığa karşı direnmek ise milletimize olan borcumuzdur. Özşen Madencilik'te ekmeği ve onuru için direnen maden işçilerimize yönelik silahlı saldırı girişimi, sadece o işçilere değil, bu ülkenin tüm emekçilerine yapılmış kirli bir provokasyondur. Bu çirkin saldırıyı lanetliyorum. Ayrıca, evlatlarımızın geleceği için özveriyle emek veren Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerine yönelik gözaltı işlemi de kabul edilemez. Emeğe sadakatimizi, haksızlığa karşı sarsılmaz kararlılığımızla her meydanda, her kürsüde haykırmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerimiz de madencilerimiz de yalnız değildir. İktidarımızda, alın terinin hakkı gasp edilemeyecek; herkes emeğinin karşılığını tam olarak alacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı