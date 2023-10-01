Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına jet yanıt: Önce anayasaya uyması lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM yeni yasama yılı açılışında yaptığı yeni anayasa çağrısına karşılık verdi. Meclis koridorlarında gazetecilerin yönelttiği soru sonrası Kılıçdaroğlu, "Çağrı yapanların önce anayasaya uyması lazım" diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem 2. Yasama Yılı bugün başladı. Yeni yasama yılının ilk Genel Kurul Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Genel Kurul'da milletvekillerine hitap eden Erdoğan konuşmasında, yeni anayasadan ekonomiye, dış politikadan terörle mücadeleye kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi.

"ANAYASANIN 2023 TÜRKİYE'SİNİ TAŞIYAMADIĞI AÇIKTIR"

Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili olarak, "Türkiye'yi 12 Eylül'de darbe yönetiminin 41 yıl önce milletimizin sırtına sardığı mevcut anayasa kamburundan kurtarmak, hepimizin en öncelikli sorumluluğudur." diyen Erdoğan, "41 yıllık tarihinde uğradığı irili ufaklı 20'den fazla değişiklikle adeta yamalı bohçaya dönen bu anayasanın, 2023 Türkiye'sini taşıyamadığı açıktır" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN TÜM KESİMLERE "BİRLİKTE ÇALIŞALIM" ÇAĞRISI

Erdoğan konuşmasında, toplumun tüm kesimlerine yeni anayasa için birlikte çalışma çağrısı da yaptı. Erdoğan, "Tüm milletvekillerini, tüm toplumsal kesimleri, bu konuda sözü ve teklifi olan herkesi yapıcı bir anlayışla, yeni anayasa çağrımıza katılmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN JET YANIT GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için birlikte çalışma çağrısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise jet yanıt geldi. Meclis koridorlarında gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Çağrı yapanların önce anayasaya uyması lazım" ifadelerini kullandı. O anlar kameralara da saniye saniye yansıdı.