Erdoğan TBMM'ye girdiğinde neden ayağa kalkmadı? Kılıçdaroğlu'ndan tek cümlelik yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki yemin törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girdiğinde neden ayağa kalkmadığı sorusuna yanıt verdi. Kılıçdaroğlu konuyla ilgili açıklamasında "Bir parti genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalkayım ki?" ifadelerini kullandı.

28 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak yeniden seçildi. Yenilginin ardından istifa çağrılarına rağmen "Mücadeleye devam edeceğim" diyen Kılıçdaroğlu, partisinin genel başkanlığını sürdürmeye devam edecek gibi görünüyor.

"NEDEN AYAĞA KALKAYIM Kİ?"

CHP içinde hareketli günler yaşanırken Sözcü TV'den İpek Özbey'e açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni için salona girdiğinde neden ayağa kalmadığı sorusunu yanıtladı. Kılıçdaroğlu, bu soruya "Bir parti genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalkayım ki…" yanıtını verdi.

"SADECE GENEL BAŞKAN OLARAK MI GÖRÜYORSUNUZ?"

CHP lideri ayrıca "Kendisini bir tek parti genel başkanı olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna da, "Evet öyle" ifadeleriyle karşılık verdi.