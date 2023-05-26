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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaset tepkisi: Elinde var da yayınlamıyorsan sen büyük yalancısın

Politika Haberleri

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tepki dolu bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Benim Kandil'deki teröristlerle görüştüğüme dair kasetler olduğunu söyledin. Ey Erdoğan, sen nasıl bir Müslümansın! Böyle bir görüşmeye dair elinde uydurma ve montaj olmayan gerçek bir kaset var da bunu yayınlayamıyorsan sen büyük bir yalancısın, müfterisin demektir. 'Allah'a sığınıyorum' dedim. Durmuyor iftiraların, yalanların durmuyor. Artık yeter" dedi.

28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 48 saatten daha az bir vakit kalırken siyaset arenasında da tansiyon yükseldi. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir paylaşımda bulunarak tepki dolu bir açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle: "Benim Kandil'deki teröristlerle görüştüğüme dair kasetler olduğunu söyledin. Ey Erdoğan, sen nasıl bir Müslümansın! Böyle bir görüşmeye dair elinde uydurma ve montaj olmayan gerçek bir kaset var da bunu yayınlayamıyorsan sen büyük bir yalancısın, müfterisin demektir.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaset tepkisi: Elinde var da yayınlamıyorsan sen büyük yalancısın

Samimi bir Müslüman olarak inandığım bütün mukaddesler üzerine yemin ediyorum. Hem vallahi hem billahi böyle bir görüşme yoktur, yalandır, iftiradır. Milletimizden özür dilemelisin Erdoğan. Bir insana yakışır şekilde hareket et ve göz göre göre işlediğin bu suçlardan vazgeç.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaset tepkisi: Elinde var da yayınlamıyorsan sen büyük yalancısın

Yeter bu iftiralar yeter. Allah'a sığınıyorum dedim. Durmuyor iftiraların, yalanların durmuyor. Müfterisin, günah ve pislik içinde boğuldun. Artık yeter."

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaset tepkisi: Elinde var da yayınlamıyorsan sen büyük yalancısın

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

ADİLCE:

Her seçim üzeri iftira atıp, sonra tazminat ödeyen kendiniz değilmiş gibi dini imanı kullanman hiçde inandırıcı değil.

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H do:

Amaan çok gördük duyduk bunları kaset değiştir artık KK bir çivi çakmadin ne memlekete ne chp için bay bay

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Mıhtar:

Bu seçimin iki kazanananı olacak. Biri reis ile halk, diğeri chp. chp nasıl mı kazançlı olacak? Hemen söyleyeyim. Kk dan kurtulacak. Buda chp için büyük bir kazanç.

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