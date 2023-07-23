Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: Bir hafta eşimin yüzüne bakamadım

Seçim yenilgisinin ardından parti içindeki bir grubun hedef noktası haline gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Seçim sonuçlarına ilişkin bazı isimlerin eleştirilerini dinleyen Kılıçdaroğlu, "Bizler üzülmedik mi sanıyorsunuz? Seçimi kaybettim, bir hafta eşimin yüzüne bakamadım. Kolay mıydı?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde yapılan Belediye Başkanları Toplantısı'nda ilginç anlar yaşandı. Gergin geçen toplantıda bazı belediye başkanları Kılıçdaroğlu'na yüklenirken, CHP liderinin ise seçim sonuçlarına ilişkin "Bizler üzülmedik mi sanıyorsunuz? Seçimi kaybettim, bir hafta eşimin yüzüne bakamadım. Kolay mıydı?" dediği öne sürüldü.

İFŞA OLAN TOPLANTININ ARDINDAN İLK KEZ BİR ARAYA GELDİLER

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'de "değişim" rüzgarlarının öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim, geçtiğimiz günlerdeki "gizli toplantı" ile tavan yaptı. CHP'li üst düzey isimlerle online gerçekleştirdiği toplantının görüntüleri sızan İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu, krizin ardından ilk kez Belediye Başkanları Toplantısı'nda bir araya geldi.

"KOLAY MIYDI?"

Başta İmamoğlu olmak üzere bazı belediye başkanları Kılıçdaroğlu'na genel başkanlığı bırakması yönünde konuşmalar yaptı. Sözcü'nün haberine göre daha sonra söz alan CHP liderinin ise seçim sonuçlarını, "Bizler üzülmedik mi sanıyorsunuz? Seçimi kaybettim, bir hafta eşimin yüzüne bakamadım. Kolay mıydı?" sözleriyle değerlendirdiği iddia edildi.