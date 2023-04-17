Kılıçdaroğlu'ndan bir gencin 'Sizin de dans ettiğinizi görecek miyiz?' sorusuna yanıt: Beni bu işlere bulaştırmayın

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in moderatörlüğünde düzenlenen programda gençlerin sorularını yanıtladı. Bir genç tarafından Muharrem İnce'ye gönderme yapılarak sorulan "İlerleyen süreçlerde sizin de dans ettiğinizi görecek miyiz? Siz de dans etme konusunda hünerli misiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Bu işe beni bulaştırmayın" diyerek yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in moderatörlüğünde düzenlenen programda 14 Mayıs seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençlerin sorularını cevapladı.

"DEĞİŞİMİN ANAHTARIN GENÇLERİN ELİNDE"

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından kısa bir kesit olarak paylaştığı videoya; "Gençler ülkenin resetlenme zamanının geldiğinin farkında. Değişimin anahtarı da onların elinde. Anlatacağız, dinleyeceğiz, anlayacağız, birlikte resetleyeceğiz. Değişim senin elinde" notunu düştü.

"BENİ BU İŞLERE BULAŞTIRMAYIN"

Videoda bir genç, bir diğer cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin dans videolarına göndermede bulunarak "İlerleyen süreçlerde sizin de dans ettiğinizi görecek miyiz? Siz de dans etme konusunda hünerli misiniz" sorusuna, Kılıçdaroğlu, "Bu işe beni bulaştırmayın" yanıtını verdi.