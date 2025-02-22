Vatikan: Papa Franciscus'un sağlık durumu kritik

Vatikan'da bir dönem bitiyor gibi! İşte Papa Franciscus'un son durumu
Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor

Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var

Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
'İmamoğlu'nun diploması iptal edildi' iddiasına CHP'den yanıt

İmamoğlu'nun diploması ile ilgili ortalığı karıştıran iddia

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye sürpriz telefon

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye sürpriz telefon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Bahçeli'ye "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, telefonu kapattıktan sonra yanında bulunan çalışma arkadaşlarına "Devlet Bey'in sesi iyi geliyordu. Durumu da iyi…" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli'nin ise Kılıçdaroğlu'na nezaketinden ötürü teşekkür ettiği öğrenildi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
img

Bir parti daha AK Parti'yi geri çevirdi! Kongreye katılmayacaklar
img

Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini anlattı
img

Bütün Avrupa Fenerbahçe'nin kurasındaki detayı konuşuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelecek Partisi'nin kurucularındandı! Serap Yazıcı istifa etti

Kurucusu olduğu partiden tek cümleyle istifa etti
Tavanı delip daireye girdi, anne ile kızına dehşeti yaşattı

Aşkından tavanı delip daireye girdi! Sonra yaşananlar daha skandal
Bu işte bir terslik var! Yolu tuzlayacaklarına bambaşka bir şey yaptılar

Bu işte bir terslik var! Yolu tuzlayacaklarına bakın ne yaptılar
Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini açıkladı

Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini anlattı
Bütün Avrupa Fenerbahçe'nin kurasındaki detayı konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'nin kurasındaki detayı konuşuyor
DEVA Partisi'nden AK Parti Kongresi'ne katılmama kararı

Bir parti daha AK Parti'yi geri çevirdi! Kongreye katılmayacaklar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.