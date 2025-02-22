Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye sürpriz telefon
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
Bahçeli'ye "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, telefonu kapattıktan sonra yanında bulunan çalışma arkadaşlarına "Devlet Bey'in sesi iyi geliyordu. Durumu da iyi…" değerlendirmesinde bulundu.
Bahçeli'nin ise Kılıçdaroğlu'na nezaketinden ötürü teşekkür ettiği öğrenildi.