Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin 'DNA testi' teklifine yanıt: Kabul ediyorum yaptıralım, kimin ne olduğu çıksın ortaya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 26 Eylül gecesi Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısı üzerinden yüklendiği Kılıçdaroğlu'na "Kendi DNA testini yaptırırsan ölen teröristin test sonuçlarını görürsün" dedi. Partisinin grup toplantısında Bahçeli'nin kendisine yönelik sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Güzel bir öneri ama bir şartım var. Beraber DNA testi yapacağız, kimin ne olduğu çıksın ortaya" ifadelerini kullandı.

Bugün partisinin grup toplantısında Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Devlet Bahçeli, "26 Eylül gecesi Mersin Mezitli polisevine CHP'nin gazeteci kisveli teröristi kanlı bir eylem düzenledi. Bir polisimiz şehit olurken bir polisimiz de yaralandı. Bu hain terörist CHP'nin gazeteci olarak sahip çıktığı bir katildi. CHP ile PKK'nın bir kez daha yolları kesişti. Devletin açıklamasına güvenmeyin PKK'nın sefil beyanına itibar eden Kılıçdaroğlu, Mersin'deki etkisiz hale getirilen terörist için duyanları bu kadar da olmaz dedirtecek şekilde DNA testi istedi.

"CHP'NİN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ SÖZDE GAZETECİLERİ KAN DÖKÜYOR"

Sayın Kılıçdaroğlu sen kimin yanındasın? Kimin yolundasın? Haber kaynakların nerede ve kimlerdir? PKK'nın telkin ve tesirine kapılmak taşıdığın sorumlulukla hiç bağdaşmıyor. DNA testi isterken hiç mi utanmadın? Hiç mi gocunmadın? Bu kadar istekliysen sana tavsiyem şudur; kendi DNA testini yaptırırsan ölen teröristin test sonuçlarını da görmüş ve anlamış olursun. CHP'nin tutuklu ve hükümlü sözde gazetecileri kan döküyor. Kurşun atıyor. PKK kamplarında eğitiliyor.

"TÜRK VE TÜRKİYE DÜŞMANLARINA ACIRSAK ACINACAK HALE DÜŞERİZ"

Teröriste gazeteci diyenler bizim gözümüzde teröristtir. Haine merhamet mazluma ihanettir. Türk ve Türkiye düşmanlarına acırsak acınacak hale düşeriz. terör örgütlerine terörist alçaklara merhamet haramdır. Biz haramın değil helalin tarafıyız. Bu zillet ittifakını milletimizin şaşmaz iradesine havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE DNA YANITI: BERABER YAPTIRALIM, KİMİN NE OLDUĞU ÇIKSIN

CHP'nin grup toplantısı bugün öğle saatlerinde kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin kendisine yönelik DNA çıkışına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli bugün demiş ki, 'Ey Kılıçdaroğlu DNA testi yap' diye. Vallahi güzel bir öneri ama bir şartım var, beraber DNA testi yaptıracağız. Kimin ne olduğu çıksın ortaya. Beraber gideceğiz, aynı laboratuvara gideceğiz birlikte DNA testi yaptıracağız. Ama ona bir ipucu daha vereceğim. Benim kim olduğumu öğrenmek istiyorsan Konya'nın Akşehir'ine gideceksin. Seyit Mahmûd-ı Hayrânî türbesinde bir fatiha okuyacaksın. İstanbul müftülüğüne gideceksin kuyud-ı kadime arşivi var, o arşive bakacaksın. Benim kim olduğumu öğreneceksin. DNA testi yapmaktan asla vazgeçmem, kim olduğumu biliyorum. Herkesin kimliği nasıl şerefiyse, benim kimliğim de benim şerefimdir" dedi.