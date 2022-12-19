Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in "İmamoğlu ya da Yavaş aday gösterilirse hayır demeyeceğiz" sözlerine dikkat çeken yanıt

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına dair "İki arkadaşımızdan biri aday gösterilse hayır demeyeceğiz" sözleri için, "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır" ifadelerini kullandı.