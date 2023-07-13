Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sürpriz ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyareti sırasında Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın eşlik etti.