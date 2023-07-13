Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sürpriz ziyaret
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyareti sırasında Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın eşlik etti.
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sürpriz ziyaret
ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyareti sırasında Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın eşlik etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Politika