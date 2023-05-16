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Kılıçdaroğlu'ndan gençlere 2. tur çağrısı: En büyük kazığı da size attılar

Politika Haberleri

Kılıçdaroğlu, "Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim ama onların da beni duymasını istiyorum" diyerek gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis'e gönderildi! Kadınları cansız eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar. En büyük kazığı da gençlere attılar. Sizin hiçbir şeye yetecek paranız yok. Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık" dedi.

14 Mayıs'taki 13. Cumhurbaşkanı ve TBMM 28. Dönem Milletvekilleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.50'lik oy oranına karşılık yüzde 44.89 oy alan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'taki ikinci tura yönelik önemli mesajlar verdi.

Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı: Sevgili Gençler, İlk tur bitti. En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla.Ancak şurası da net, bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz.

Kılıçdaroğlu'ndan 2. tur için gençlere çağrı: En büyük kazığı da size attılar

Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim ama onların da beni duymasını istiyorum. Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis'e gönderildi! Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar.

Kılıçdaroğlu'ndan 2. tur için gençlere çağrı: En büyük kazığı da size attılar

En büyük kazığı da gençlere attılar. Sizin hiçbir şeye yetecek paranız yok. Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Yaşama sevinciniz çalındı. Oysa gençlik kaygısızlıktır. Bunu bir gün bile yaşatmadılar size. Bizler tartışırken, onlar size karşı birleşmiş durumda.

Kılıçdaroğlu'ndan 2. tur için gençlere çağrı: En büyük kazığı da size attılar

Şimdi bir bakalım, günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık… Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık…

Kılıçdaroğlu'ndan 2. tur için gençlere çağrı: En büyük kazığı da size attılar

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

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