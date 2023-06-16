Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan Şener'in eski paylaşımı yeniden gündeme geldi

Eski CHP milletvekili Abdüllatif Şener katıldığı canlı yayında partisinden istifa ettiğini ve seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı. Bu sözler büyük yankı uyandırırken sosyal medyada Şener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı akşam yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu.

Eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, aday gösterilmediği ve milletvekili unvanını kaybettiği 14 Mayıs seçimlerinin ardından çok konuşulacak bir açıklama daha yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEMİŞ

Canlı yayında "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" diye sorulan Şener, "Ben istifa ettim zaten. Açıklamadan önce istifa ettim" dedi. "2. tur seçimlerinde kime oy verdiniz?" sorusuna da yanıt veren Şener, "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim." şeklinde konuştu.

ESKİ PAYLAŞIMI ÜZERİNDEN TEPKİ YAĞDI

Bu sözler büyük yankı uyandırırken bir kesimin ise tepkisini çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı Şener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı akşam yaptığı paylaşımı hatırlatarak kendisine eleştirilerde bulundu.

İşte o paylaşım ve yorumlar: