Kılıçdaroğlu'na canlı yayında İBB Başkanı İmamoğlu'nun adaylık ihtimali soruldu

YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı büyük bir çoğunluk tarafından sesli bir şekilde dillendirilmeye başlandı. Konuyla ilgili söylentiler konuk olduğu canlı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da soruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının İmamoğlu olacağı geniş bir kitle tarafından dillendirilmeye başlandı. Bu söylentiler sonrası tüm gözler adaylık için adı geçen bir diğer isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Bu sabah Halk TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Kılıçdaroğlu'na