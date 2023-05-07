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Kılıçdaroğlu, Muharrem ve Neşet Ertaş'ın mezarlarına karanfil bıraktı

Politika Haberleri

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir'de halk ozanları Muharrem Ertaş ve oğlu Neşet Ertaş'ın mezarlarına karanfil bıraktı ve dua etti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir'de halk ozanları Muharrem Ertaş ve oğlu Neşet Ertaş'ın mezarlarına karanfil bıraktı ve dua etti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün seçim mitingi için geldiği Kırşehir'de halk ozanları Muharrem Ertaş ve oğlu Neşet Ertaş'ın mezarlarına karanfil bıraktı. Kılıçdaroğlu, baba ve oğul Ertaş için dua etti.

Kırşehir Seçim Sonuçları
Kaynak: ANKA / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Neşet Ertaş Kırşehir Politika Haberler

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