Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı Masa'da yaşananlar sonrası Akşener hakkında ilk sözler: Meral Hanım merttir, arada bir ülkücü damarı tutar

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında 6'lı masada adaylığı konusunda anlaşmazlık yaşadığı İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Meral Hanım merttir. Büyük mücadeleler veriyor ve bu bilinsin istiyorum. Ana kucağını da çok iyi bilir, yeri geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Bir de arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM grup toplantısındaki konuşmasına, 6'lı Masa'da adaylığı konusunda anlaşmazlık yaşadığı İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkındaki sözleri damga vurdu.

"MERAL HANIM MERTTİR"

Kılıçdaroğlu, Akşener hakkında şunları söyledi: "İYİ Parti'nin sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile yapacağız bu deliliği çünkü Meral hanım merttir. Büyük mücadeleler veriyor ve bu bilinsin istiyorum.

"MASAYA YUMRUK VURMASINI DA ÇOK İYİ BİLİR"

Ana kucağını da çok iyi bilir yeri geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğumu bütün dostlarımın, arkadaşlarımın bilmesini isterim.

"BAZI İNSANLAR SÖYLENMEMESİ GEREKEN ŞEYLER SÖYLEDİLER"

İlk görüş ayrılığında bazı insanlar bilakis kendisini hiç tanımayan bazı insanlar söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Vallahi de hiç tanımamışsınız, tanıyın.

"ARADA BİR ÜLKÜCÜ DAMARI TUTAR"

Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hani gerekirse yumruğunu masaya vurur diyorum, bir de arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyorum.

DİĞER LİDERLERİ DE UNUTMADI

Saadet Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bitireceğiz. Temel Bey bilgedir, cesurdur. Yüreği cesaretle dolu olanın yolu aydınlık olur. O hepimizin iyi tanıması gereken önemli bir siyasal aktördür ve bir bilgedir. Gelecek Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Davutoğlu ile bitireceğiz bu deliliği. Ahmet Bey'in güçlü bir entelektüel birikimi var. O bu süreci toparlayanların başında gelir. Yeniden yolumuza döndük, günlerdir uyumuyor bu lider. Bilin, onu yakından tanıyın. O da çorbada tuzu olan çok değerli bir insan. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bitireceğiz. Bu genç lider ile Türkiye'nin perişanlığına son vereceğiz. Bu ülke için alın terini beraber dökeceğiz. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Bey ile de bu deliliğe son vereceğiz. Menderes ve Demirel'in gençliği vardır onun yüzünde de yüreğinde de. Yürekli, cesur ve genç bir liderdir.

"EVLADIM İMAMOĞLU VE GÜÇ ALDIĞIM DOSTUM MANSUR YAVAŞ"

Ve iki kişi daha var. O iki kişiyi siz de gayet iyi ve yakından tanıyorsunuz. Burada söylemiştim. Evladım, Ekrem İmamoğlu demiştim… O da yanımda olacak. Yıllardır çokça omuz omuza verdiğimiz, birbirimiz koruyup kolladığımız, en zor zamanlarda birbirimizden güç aldığımız dostum Mansur Yavaş… O da buradadır.

"ÖLECEKSEK BU VATANA AŞKIMIZDAN ÖLECEĞİZ"

Büyük lokma yiyeceğiz ama artık büyük laf etmeyeceğiz. Dostlarım bilsin ki öleceksek bu vatana olan aşkımızdan öleceğiz. Bir gün tüm bunlar geçecek, şafak, tatlı bir gülümseme ile dolacak. Birbirimize bakacak, kucaklayacak, başardık diyeceğiz. Ve gerçekten başardık. Hakkınızı helal edin dostlarım, haydi bismillah!