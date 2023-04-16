Kılıçdaroğlu, marteniçka bilekliğini Bulgaristan'da Türkan Bebek Anıtı'ndaki ağaca astı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün önce Edirne'ye sonra da Bulgaristan'a gitti.

MEZARLIK ZİYARETİ YAPTI

Kılıçdaroğlu, ilk olarak Kırcaali Belediyesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu daha sonra Kırcaali'ye bağlı Yoğurtçular Köyü Mezarlığı'na giderek, hayatını kaybeden Türk soydaşları için dua okudu ve mezarlarına karanfil bıraktı.

BİLEKLİĞİNİ AĞACA ASTI

Kılıçdaroğlu, daha sonra Bulgaristan Türklerinin direnişinin simgesi Türkan Bebek Anıtı'nı ziyaret etti. Bir Bulgaristan vatandaşı Kılıçdaroğlu'na "Baharlar gelecek, baharlar geldi bile" dedi. Burada, Bulgaristan Türkü çocuklar şiirler okudu. Anıta çelenk bırakan Kılıçdaroğlu, bileğinde bulunan marteniçkayı (Balkan geleneğinde mart ayının sonuna kadar takılan bileklik) da Türkan Bebek Anıtı'nda bulunan ağaca bağladı.

Kılıçdaroğlu sonrasında, tarihi Yedi Kızlar Camii'ni ziyaret ederek bilgi aldı.