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Kılıçdaroğlu, marteniçka bilekliğini Bulgaristan'da Türkan Bebek Anıtı'ndaki ağaca astı

Kılıçdaroğlu, marteniçka bilekliğini Bulgaristan'da Türkan Bebek Anıtı'ndaki ağaca astı

Politika Haberleri

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan ziyareti sırasında Balkan Türklerinin direnişinin simgesi Türkan Bebek Anıtı'nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, bileğinde bulunan marteniçka bilekliği çıkararak Türkan Bebek Anıtı'nda bulunan ağaca bağladı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün önce Edirne'ye sonra da Bulgaristan'a gitti.

MEZARLIK ZİYARETİ YAPTI

Kılıçdaroğlu, ilk olarak Kırcaali Belediyesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu daha sonra Kırcaali'ye bağlı Yoğurtçular Köyü Mezarlığı'na giderek, hayatını kaybeden Türk soydaşları için dua okudu ve mezarlarına karanfil bıraktı.

Kılıçdaroğlu, marteniçka bilekliğini Bulgaristan'da Türkan Bebek Anıtı'ndaki ağaca astı

BİLEKLİĞİNİ AĞACA ASTI

Kılıçdaroğlu, daha sonra Bulgaristan Türklerinin direnişinin simgesi Türkan Bebek Anıtı'nı ziyaret etti. Bir Bulgaristan vatandaşı Kılıçdaroğlu'na "Baharlar gelecek, baharlar geldi bile" dedi. Burada, Bulgaristan Türkü çocuklar şiirler okudu. Anıta çelenk bırakan Kılıçdaroğlu, bileğinde bulunan marteniçkayı (Balkan geleneğinde mart ayının sonuna kadar takılan bileklik) da Türkan Bebek Anıtı'nda bulunan ağaca bağladı.

Kılıçdaroğlu, marteniçka bilekliğini Bulgaristan'da Türkan Bebek Anıtı'ndaki ağaca astı

Kılıçdaroğlu sonrasında, tarihi Yedi Kızlar Camii'ni ziyaret ederek bilgi aldı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Bulgaristan Balkanlar Politika Güncel Haberler

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