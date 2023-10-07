Kılıçdaroğlu Marmaris'te yerel medya çalıştayına katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris Belediyesinin düzenlediği 'Anadolu Buluşması-Marmaris Yerel Medya Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda konuşma yapacak olan Kılıçdaroğlu, 300'e yakın gazeteciyi bir araya getiren etkinliğe katıldı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Yerel Medya Çalıştayı programı için Marmaris'e geldi

MUĞLA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, 'Anadolu Buluşması- Marmaris Yerel Medya Çalıştayı'na katılmak üzere Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris Belediyesinin basın meslek örgütlerinin katkılarıyla bu yıl 3.'sü düzenlenen 'Anadolu Buluşması-Marmaris Yerel Medya Çalıştayı'na katılmak üzere Marmaris'e geldi. Kılıçdaroğlu, 60 ilden 300'e yakın gazeteciyi bir araya getiren çalıştayında konuşma yapacak.

Kılıçdaroğlu'nu Muğla Dalaman Havalimanı'nda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve CHP'li bazı milletvekilleri, parti yöneticileri ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca karşıladı.