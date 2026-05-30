Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra parti genel merkezine gelerek çalışmalarına başladı.

MAHKEME kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra, CHP Genel Merkezi'ne geldi. Çiçeklerle karşılanan Kılıçdaroğlu, genel başkanlık makamında çalışmalarına başladı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38'inci Olağan Kurultayı'nın 'mutlak butlan' nedeniyle malul olduğu tespiti ile iptaline karar verdi. Mahkeme tarafından kurultay tarihinden önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine karar verildi. Mahkemenin 21 Mayıs'taki kararının ardından görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl aradan sonra bugün 'Halkla Bayramlaşma' programı kapsamında CHP Genel Merkezi'ne geldi. Partililerin çiçeklerle ve 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu' sloganıyla karşıladığı Kılıçdaroğlu, genel başkanlık makamında çalışmalarına başladı. Kılıçdaroğlu, parti genel merkezi önünde toplanan kalabalığa hitap ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap

Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'de sert sözler! Kürsüden esti gürledi
Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür

Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatma günüdür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi! Hedef Barcelonalı yıldız

Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Partililerle güvenlikler birbirine girdi

CHP Genel Merkezi'nde arbede! Gerginlik çıktı
Mert Müldür saçlarını boyadı, gören bir daha baktı

Son halinini görenler tanıyamıyor!
Afganistan'da mültecileri taşıyan araç devrildi: 22 ölü, 36 yaralı

Şoför uyuyakaldı; çoğu çocuk ve kadın 22 mülteci hayatını kaybetti
Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Bir devrin sonu! Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Kent ayağa kalktı! Emniyet müdürü bile sahaya indi
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam