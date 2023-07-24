Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü için Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 100'ncü yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 100'ncü yılı nedeniyle Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'ün kabirlerine çelenk bıraktı. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım; Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi olan Lozan Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ile huzurunuzdayız. Kurtuluş Savaşı ile kazanılan bağımsızlığımız İsmet İnönü ve beraberindeki heyetin kararlılığı ile Lozan'da 24 Temmuz 1923 günü siyasi, hukuki ve iktisadi anlamda tescillenmiştir. Aynı azim ve kararlılıkla büyük Türk milletinin bağımsızlığını korumak ve bizlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni işaret ettiğiniz çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarma ülküsü ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Yolumuzu aydınlatan ilkelerinize bağlılığımızla huzurunuzda milletimize söz veriyoruz; Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atıldığı Türk siyasi tarihinde kurucu bir nitelik taşıyan Lozan Barış Antlaşması'nın bayram olarak kutlanmasını sağlayacağız. Bu vesile ile başta İsmet İnönü olmak üzere tüm silah arkadaşlarımızı ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Sonsuz sevgi ve şükranla.

Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkan Vekilleri Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır ve parti üyeleri de eşlik etti. (DHA)